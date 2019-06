Macron lässt seine Mitbürger niedergeknüppeln. Führt verdeckte Kriegs-Operationen in Krisengebieten durch und führt Krieg zusammen mit den USA. Liefert Waffen an Saudi-Arabien und tötet so indirekt Menschen und unterstützt den Terror. Kann man diese Thunberg noch ernst nehmen?

ICH DENKE NICHT.

ALLES GESTEUERT UND BEZAHLT VON PROFITEUREN IM HINTERGRUND DIE NOCH MEHR GELD AUS DEN TASCHEN DER BÜRGER ZIEHEN WOLLEN IN DEM SIE NUN DIE LUFT BESTEUERN MÖCHTEN DIE IHR ZUM LEBEN BRAUCHT!!!!!