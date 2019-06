Macron warnt vor neuem Krieg

© AP Photo / Philippe Wojazer

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat vor einem Abgleiten in einen neuen Krieg gewarnt. Ihm zufolge befindet sich die Welt bereits jetzt am Rande neuer Konflikte.

„Ich glaube, dass wir am Rande einer neuen Zeit des Krieges sind, wenn wir uns nicht kümmern“, erklärte er am Dienstag in seiner Rede zum hundertjährigen Bestehen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) in Genf.

Dieser Krieg sei bereits jetzt „präsent in unseren Demokratien“. Man stehe jetzt vor der Entscheidung, Schlafwandler zu sein oder aber im Namen des…..