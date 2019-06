Die tägliche Kriegspropaganda und Amerikas Hochrüsten gegen den Iran

-Am 25. Mai verkündete Präsident Donald Trump, dass die USA 1500 Soldaten, 12 Kampfflugzeuge, bemannte und unbemannte Aufklärungsflugzeuge und eine Reihe Pioniere gegen den Iran entsenden würden.

Zudem segnete Trump den Verkauf von Lenkraketen und anderem Militärgerät im Gesamtwert von 8 Milliarden Dollar an Saudi-Arabien ab und nutzte dabei ein rechtliches Schlupfloch. Eigentlich hat der US-Kongress Trump derartige Geschäfte untersagt, aber die Regierung rief nun einen Notfall aus und erklärte, man müsse dem »schlechten Einfluss des Irans« abschreckend entgegentreten.

Die Truppenbewegungen gingen mit einer neuen Runde Propaganda einher, die für Angst und Schrecken sorgen soll.

-Am 24. Mai gab Admiral Michael Gilday als Direktor des Vereinigten Generalstabs der US-Streitkräfte eine Pressemitteilung heraus, in der es hieß, die Führung des Irans habe auf der allerhöchsten Ebene eine Reihe disruptiver Angriffe befohlen. Zu den Zielen würden sowohl eine Ölpipeline von Aramco sowie Pumpwerke gehören, außerdem hätten Sabotageakte an vier Öltankern in der Nähe der Straße von Hormoz dazu gezählt sowie ein Raketenangriff am 19. Mai, als die Nachbarschaft der US-Botschaft in Bagdad beschossen wurde. Zudem wiederholte er, es gebe »glaubwürdige Berichte, wonach iranische Stellvertretergruppen Angriffe auf US-Personal im Nahen Osten beabsichtigen«. Allerdings legte er keinerlei handfeste Beweise vor, die diese Behauptungen untermauerten.

-Am 28. Mai gab John Bolton, Präsident Trumps Berater für Nationale Sicherheit, »Seeminen, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aus dem Iran stammen«, die Schuld an dem Zwischenfall mit den Öltankern vor den Vereinigten Arabischen Emiraten.