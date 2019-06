Die NATO würde wahrscheinlich einen Krieg gegen Russland verlieren.

Der Autor hat in den Breschnew-Jahren für eine militärische NATO-Struktur gearbeitet hat. Er glaubt nicht, dass der Kalte Krieg so viel Spaß gemacht hat, dass wir versuchen sollten, ihn zu wiederholen.

Mit der gerade vom US-Repräsentantenhaus verabschiedeten und sehr aggressiven Resolution rücken wir dem heißen Krieg wieder einen Schritt näher. Daher kann das Folgende angebracht sein. Kurz gesagt, die USA und die NATO, die an billige und leichte Siege gewöhnt sind (zumindest kurzfristig – auf lange Sicht sind Irak, Afghanistan, Libyen und Kosovo kaum Siege), werden einen erschütternden Schock erleben, sollten sie jemals gegen die russischen Streitkräfte kämpfen.

Bild: Ivan Ivanovich erobert Berlin

Zu Beginn meiner Karriere, in den 1970er Jahren, beschäftigte ich mich einige Jahre mit Kriegssimulationen. Die meisten dieser Übungen dienten der Ausbildung von Stabsoffizieren, einige wurden intern durchgeführt, um Waffe oder Taktiken zu testen. Das Szenario war meist das gleiche: Wir, die NATO, die Guten, in Blau, würden eingesetzt, meist in Deutschland, also am östlichen Rand von Westdeutschland. Dort würden wir vom Warschauer Pakt angegriffen werden, das sind die Bösen, die in Rot. (Die Farben stammen übrigens aus dem allerersten Kriegsspiel; nichts mit der Lieblingsfarbe der Kommunistischen Partei zu tun).

Über mehrere Jahre hinweg, als ich im Dienst stand, bemerkte ich zwei Dinge. Natürlich wurden sowohl Rot als auch Blau von unserem Volk gespielt. Was mich immer faszinierte, wie schnell die Leute, die Rot spielten, anfingen aggressiv zu werden. Ihre Kollegen auf der blauen Seite waren sehr risikoarm, langsam und vorsichtig. Die roten Spieler fuhren einfach die Straße hinunter und hatten nichts dagegen, einen Panzer zu verlieren. Was wirklich interessant war (wir haben das im Büro getestet), dass am Ende des Tages die Übungen die mit voller Geschwindigkeit durchgespielt wurden weniger Opfer zu verzeichnen waren als mit der vorsichtigen Vorgehensweise. Die andere Sache – die eher abschreckend – war, die Roten haben immer gewonnen. Immer. Und zwar ziemlich schnell.

Ich entwickelte einen großen Respekt vor der sowjetischen Kriegstaktik. Ich weiß nicht, ob es auf der traditionellen russischen Doktrin basierte, aber es war sicherlich im Zweiten Weltkrieg perfektioniert worden, als die Sowjets die wahrscheinlich größten Landoperationen durchführten, die jemals durchgeführt wurden. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein als die beiläufige westliche Vorstellung, dass die Sowjets Wellen von Männern gegen die Deutschen geschickt haben, bis ihnen die Munition ausgegangen ist und sie unter der nächsten Welle zertrampelt wurden.

Die sowjetische Kriegsführung, die ich in den Übungen sah, hatte mehrere Merkmale. Das erste, was klar war, ist, dass die Sowjets wussten, dass Menschen….