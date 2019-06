In diesem Video wird auf eine SEHR WICHTIGE Aussage des Sehers Alois Irlmaier eingegangen. Aus dieser Aussage geht unmißverständlich hervor, mit welcher Art von Wirtschaftscrash, wir es in Zukunft zu tun haben werden und was genau das für die Menschen bedeutet. Das vollständige Urheberrecht für den gesamten Inhalt dieses Videos liegt bei Crash & War.

