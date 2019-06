11. Juni 2019: Der Absturz des Helikopters in New York – Triggern und/oder versteckte Botschaften?

….alles nur Zufall?……

11. Juni 2019: Der Absturz des Helikopters in New York – Triggern der Menschen und/oder versteckte Botschaften?

Ist es nicht merkwürdig das genau am 11. Juni 2019 ein Flugzeug, in ein Manhattan-Hochhaus in der Nähe der Twin Towers stürzte.

11.September 2001. in US-Zahlen der 9/11

11. Juni 2019 in US-Zahlen der 6/11

Das weckt Erinnerungen und ein Unwohlsein so wie Angst in der Bevölkerung.

Gleich wird es von den Medien benutzt um an 9/11 zu erinnern und zu fragen ob Amerika heute sicherer geworden ist.

Es sind 47% (4+7=11) die der Meinung sind das die Sicherheit abgenommen hat. 26% antworteten es hat sich nichts geändert und 26% denken es sei sicherere geworden seit den Anschlägen vom 11. September. (26+26=54=9)



Ist es nicht auch merkwürdig das die Feuerwehrautos groß mit den Zahlen 54 und 65 gekennzeichnet sind. Also 54 gleich 5+4=9 und die 65 gleich 6+5=11..! Siehe linkes Bild. Und die Uhrzeit 2:54…2+5+4=11

Soll damit das Unterbewusstsein aktiviert werden oder sind es Hinweise? Versteckte Botschaften?

In den News wurde folgendes gesendet:

“um etwa 1:32 Uhr heute Nachmittag ist der Hubschrauber an 34. Straße und ca. 11 Minuten später auf der Straße abgestürzt, von wo wir jetzt gerade berichten,” Sagte der Polizei-Kommissar James O ‘ Neill in den Nachrichten.”

…11 Minuten in der Luft… und um 1:32 Uhr abgestürzt (1 + 3 + 2 = 6) plus der 11-Minuten-Flug = 6/11 Aka 9/11

Es handelte sich um das Gebäude 54: 5 + 4 = 9.

Sie lieben es, 9/11 in Veranstaltungen wie diese zu codieren und zu platzieren. Jede Zahl, die in den Nachrichten gezeigt wird, die mit dem Crash zu tun hat ist 9 oder 11.

Weiter in den Nachrichten. Da heißt es, das Gebäude wurde leicht geschüttelt”! Das erzählte ein Mann, der im 38 Stockwerk gearbeitet hat. So berichtete cbs in New York. ” es klang zuerst wie ein kleines Flugzeug, dann fühlte ich ein leichtes beben” sagte er.” 38. Stock… 3 + 8 = 11

Ist es Zufall das so viel Zeichen und Symbole gesetzt wurden? Es liegen 18 Jahre dazwischen von 2001 bis 2019. 1+8=9.