Warum investiert China Geld in der Arktis?

hina investiert viel Geld in der Arktis. Was steckt dahinter? Die USA warnen vor einer Militarisierung der Region.

In Rovaniemi versammelten sich Diplomaten, um den Zustand des Nordpols zu erörtern. Sie wurden von der Haltung der USA überrascht. In einer Rede vor dem Arktischen Rat warnte der US-Außenminister Mike Pompeo scharf vor Chinas zunehmender Wirtschaftstätigkeit am Nordpol und der möglichen Militarisierung seiner Projekte. Der Arktische Rat ist das wichtigste zwischenstaatliche Forum für Arktisangelegenheiten. Doch sein Mandat umfasst keine Sicherheitsfragen. Daher waren seine Äußerungen ungewöhnlich und warfen wichtige Fragen auf. Inwieweit könnten Chinas polare Bestrebungen die regionale Stabilität des Polarkreises gefährden?

Chinesische Investitionen in der Arktis

Einige der chinesischen Investitionen wurden von regionalen Akteuren begrüßt, darunter das China Iceland Joint Arctic Science Observatory. Laut Halldor ……