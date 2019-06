Gedanken gesteuerte Waffen! DARPA will die totale Gedankenkontrolle der Soldaten

DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) ist vielleicht die störendste Entität, die es heute gibt. Der Forschungsarm des Verteidigungsministeriums zahlt Wissenschaftlern die Möglichkeit, mithilfe von Instrumenten wie Gentechnik sofort die Gedanken von Soldaten zu lesen. Das Endziel sind „gedankengesteuerte Waffen“.

Die Regierung nimmt die Gedankenkontrolle absolut ernst, und dies sollte jeden Menschen zum Innehalten bringen. Bereits im Mai gab die DARPA bekannt, dass sechs Teams im Rahmen des Next-Generation Nonsurgical Neurotechnology (N3) -Programms gefördert werden. Die Teilnehmer werden mit der Entwicklung von Technologien beauftragt, die einen Zwei-Wege-Kanal für eine schnelle und nahtlose Kommunikation zwischen menschlichem Gehirn und Maschinen ohne chirurgische Eingriffe bereitstellen.

„Stellen Sie sich jemanden vor, der eine Drohne bedient oder viele Daten analysiert“, sagte Jacob Robinson, Assistenzprofessor für Bioingenieurwesen an der Rice University, der eines der Teams leitet. „Es gibt diese Latenz, in der ich, wenn ich mit meiner Maschine kommunizieren möchte, ein Signal von meinem Gehirn senden muss, um meine Finger oder meinen Mund zu bewegen, um einen verbalen Befehl zu erteilen. Dies begrenzt die Geschwindigkeit, mit der ich mit beiden interagieren kann ein Cybersystem oder ein physikalisches System. Der Gedanke ist also, dass wir diese Geschwindigkeit der Interaktion vielleicht verbessern könnten.“ Dies ist eine rosige Idee, um Soldaten im Kampf zu helfen. Dies ist jedoch eine Massenvernichtungswaffe. Sobald die Gedanken eines Soldaten gelesen werden können, besitzen sie ihre Gedanken nicht mehr. Das ist wirklich schrecklich.

DARPA versucht, einen Durchbruch bei nicht-invasiven oder minimal-invasiven Gehirn-Computer-Interfaces (BCIs) zu erzielen.

Die Agentur ist an Systemen interessiert, die innerhalb von vier Jahren an 16 unabhängigen Stellen in einem Stück Gehirn von der Größe einer Erbse mit einer Verzögerung von nicht mehr als 50 Millisekunden lesen und schreiben können, sagte Robinson, der sich keine Illusionen über das Ausmaß der Herausforderung macht.

Wenn Sie versuchen, die Gehirnaktivität über den Schädel zu erfassen, ist es schwierig zu wissen, woher die Signale kommen und wann und wo sie erzeugt werden“, sagte er gegenüber Live Science. „Die große Herausforderung besteht also darin, die absoluten Grenzen unserer Auflösung sowohl räumlich als auch zeitlich zu verschieben.

Trotz mehrfacher Versuche, der Gedankenkontrolle einen „positiven Dreh“ zu geben, gibt ein DARPA-Insider schließlich nervös die Wahrheit zu. Es gibt keine positive Sichtweise auf Gedankenkontrolle. Es ist die ultimative Form der Sklaverei und wir sind näher dran, als es die meisten zugeben. Diese Technologie liegt in den Händen des militärisch-industriellen Komplexes, vor dem uns Präsident Eisenhower einmal ernsthaft gewarnt hat. Dr. Robert Duncan stellt fest, dass Wissenschaftler „der Meinung sind, dass alles, was wir tun, für die Menschheit von Nutzen ist, aber schauen Sie, wer unsere Rechnungen bezahlt? Das Militär. Es ist alles für den Krieg, es ist alles für die Kontrolle, für die Kontrolle durch die Regierung…“

Die Zukunft sieht echt düster aus…..