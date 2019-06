Syrien: Die kleine beklagt sich wie man so verschwenderisch mit dem Essen umgehen kann. Diese Brotkrümel kann man noch essen! Wie kann man Brot einfach so wegwerfen! Wie kann man so verschwenderisch mit Brotkrümel sein?!!

Syrien wird von den USA sanktioniert. Die Terroristen werden von Saudi-Arabien und Israel bezahlt und bewaffnet. Die USA wiederum Unterstützen dies und haben bereits ihren ersten Militärsturzpunkt in Syrien.

