Wie der Kreml von der Irankrise profitiert

Der US-Druck auf Teheran nützt Russland. Die USA befinden sich in einer Sackgasse, ein Krieg ist sehr unwahrscheinlich.

Russland besitzt als einzige Macht tragfähige bis ausgezeichnete Beziehungen mit allen Akteuren des Nahen und Mittleren Ostens. Präsidenten und Minister geben sich in Moskau fast die Klinke in die Hand. Die USA hingegen sind mit ihrer Iran-Politik international isoliert und haben sich in eine schwierige Situation manövriert. Falls ein Land in der Lage wäre zu vermitteln, so wäre es Russland. Es geniesst Respekt, trotz aller Interessenunterschiede (siehe «Grossbritannien fördert russische Syrienpolitik»), gilt als berechenbar, grundsätzlich kooperationswillig und handlungsfähig. Dies ist die Sicht in Israel, Saudi-Arabien oder auch im Iran.

Das Verhältnis Russlands zum Iran

Russland wird in westlichen Medien mitunter fälschlich als «Verbündeter» des Iran bezeichnet. Beide pflegen enge Kontakte, aber es ist fraglich, ob sie auch nur…..