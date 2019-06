China: Autonome Killerdrohnen aus dem Geländewagen

Photo: Liu Xuanzun/GT

Dieses 5,7 Meter lange, 2,4 Meter breite 4×4-Geländewagen wurde von Beijing Zhongzi Yanjing Auto Co Ltd. entwickelt und verfügt derzeit über eine Vielzahl von Fähigkeiten und Einsatzmöglichkeiten. Er hat eine Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h und kann sich sogar an die unterschiedlichen Anforderungen hochmobiler Truppen anpassen. Darüber hinaus kann das Fahrzeug in schwierigem Gelände einschließlich Dschungel und Bergen eingesetzt werden, was es sehr vielseitig und unglaublich nützlich im Kampf macht.

Nun zur Hauptattraktion. Das Unternehmen sagte, dass dieser Geländewagen die integrierte Raketen-Fahrzeug-Technologie verwendet, die es ihm ermöglicht, die Killerdrohnen zu feuern. Die Drohnen werden zu pneumatischen Startrohren verdichtet, die das Fahrzeug eingebaut hat. Wenn die Drohnen in die Luft geschossen werden, spreizen sie ihre Flügel und sind betriebsbereit. Sie expandieren zu voll funktionsfähigen Maschinen.

Aus Sicherheitsgründen und zum Schutz vor Angriffen durch Feinde sind diese Startrohre im Fahrzeug versteckt und werden nur bei Bedarf ausgefahren. Dies verhindert nicht nur, dass die Rohre beschädigt werden, sondern bietet auch das Überraschungselement für die chinesische Armee, da ihre Feinde Schwierigkeiten haben werden, Drohnen-Fahrzeuge von normalen zu unterscheiden. Der Konflikt wird vorbei sein, bevor sie überhaupt merken, was passiert!

Drohnen-Technologie

Die verwendeten Drohnen sind einige der fortschrittlichsten, die es gibt, und sie sind nicht alle gleich. Vier der zwölf Drohnen sind die kleineren SULA30-Aufklärungsdrohnen, die in der Lage sind, über eine Stunde lang in der Luft zu fliegen. Sie haben nicht nur eine längere Flugzeit, sondern können auch Echtzeitinformationen an eine Kommandozentrale übertragen, was sie unglaublich nützlich beim Sammeln von Informationen macht.

Photo: Liu Xuanzun/GT

Die anderen acht Drohnen sind um einiges grösser, zwei Meter sind die SULA89 Aufklärungs- und Angriffsdrohnen, die jeweils mehr als zwei Kilogramm Sprengstoff transportieren können. Sobald das Ziel lokalisiert ist, können diese Drohnen präzise Selbstmordattentate starten und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 180 Kilometern pro Stunde angreifen, sagte das Unternehmen in einer Erklärung. Der SULA89 ist so konzipiert, dass er über enorme Fähigkeiten verfügt, um Dinge zu zerstören. Tatsächlich hat jede Drohne die Fähigkeit, mobile leichte gepanzerte Fahrzeuge, Feldbefestigungen und bewaffnetes Personal zu zerstören. Wenn alle zwölf Drohnen verwendet würden, würden sie einen gewaltigen Schwarm bilden und einen extrem effektiven und organisierten Angriff auf ein einzelnes Ziel oder mehrere Ziele durchführen.