Reisen in die USA: Peking warnt Touristen vor “Raub und Diebstahl”

Einen Tag nachdem das chinesische Bildungsministerium die Studenten vor den “Risiken” des Studiums in den USA gewarnt und empfohlen hatte, wegen der von der Trump-Administration verursachten “Visaverzögerungen und -beschränkungen” Vorsicht walten zu lassen, hat Peking seine Warnungen noch einen Schritt weitergeführt und eine offizielle Reisewarnung herausgegeben, die auf die Risiken von Reisen in die USA hinweist.

Bild:dpa

Das chinesische Außenministerium und seine Botschaft warnten die Reisenden, ihr Sicherheitsbewusstsein zu schärfen und “aktiv und angemessen” auf “Belästigungen” in Form von Einwanderungskontrollen und Einreise-Interviews zu reagieren, so die South China Morning Post.

Diese Botschaft wurde gepaart mit einer am Dienstagnachmittag veröffentlichten Beratung des Ministeriums für Kultur und Tourismus, in der chinesische Touristen aufgefordert wurden, wegen der Risiken von “Raub und Diebstahl” Vorsicht walten zu lassen (was so klingt, als ob China die eigenen Warnungen von Präsident Trump gegen ihn verwendet).

“Chinesische Touristen in den USA sollten die Risiken von Reisen in die USA umfassend einschätzen, sich informieren über die öffentliche Sicherheit, Gesetze und Vorschriften und das Bewusstsein für die Gewährleistung der Sicherheit gewissenhaft verbessern”, heißt es dort.

Die Herausgabe von Reisehinweisen ist für Peking nichts Neues: Als Reaktion auf eine Reiseberatung aus Ottawa Anfang des Jahres, die kanadische Bürger vor den Risiken einer “willkürlichen Inhaftierung” in China warnte, gab das Außenministerium eine ähnliche Warnung heraus wie Chinesen, die in Kanada ins Ausland reisten und das nur wenige Wochen nach der Verhaftung von Huawei CFO Meng Wanzhou.

Die Ironie der Reiseberatung scheint auf Peking verloren gegangen zu sein, da die Warnung mit dem 30. Jahrestag des Massakers auf dem Platz des Himmlischen Friedens – oder dem “Vorfall vom 4. Juni”, wie er in China bekannt ist, zusammentraf.

Vizepräsident Mike Pence wird voraussichtlich eine Rede am Dienstag zum Gedenken an diesen Jahrestag halten, und Außenminister Mike Pompeo forderte Peking auf, “eine vollständige öffentliche Liste über die Toten oder Vermissten” nach dem Massaker von 1989 durchzuführen. Geng wiedeum beschuldigte Pompeo und die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini wegen Einmischung in die internationalen Angelegenheiten Chinas.

Pompeos Aussage “greift böswillig Chinas politische Freiheit an und verunglimpft Chinas Menschenrechte” und “mischt sich schwer in die inneren Angelegenheiten ein”, sagte Geng. Es schadete auch dem Vertrauen in die USA.

Amerikanische Versuche, Chinas Stabilität zu untergraben, waren “zum Scheitern verurteilt”, und “das geistesgestörte Geplapper dieser Menschen wird nur in den Mülleimer der Geschichte gelangen“.

Geng schloss mit den Worten, dass die “enormen Fortschritte” die China in den Jahren seit dem Massaker erzielt hat, gezeigt haben, dass der von China gewählte “Weg völlig richtig ist”.