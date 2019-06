DEUTSCH — BENJAMIN FULFORD: 03:06:2019

Währungsneustart schwirrt herum, da Indonesien alle Banken und Pfandleihhäuser für 9 Tage schließt, während Malaysia eine internationale goldgedeckte Währung verlangt.

Benjamin Fulford

Leute mit Geheimdienstkontakten in der realen Welt schwirren alle aufgeregt mit dem Gefühl herum, dass sich etwas Großes anbahnt. „Mein Bauchgefühl ist, dass wir dem Ende des Unternehmens US sehr nahe sind. Ich kann das sagen, weil das, was hier in der Region geschieht, damit verbunden ist. Wandel liegt in der Luft. Die korrupten Regierungen werden bloßgestellt und werden entweder zurücktreten oder von ‚den Menschen‘ entfernt.“ beschreibt eine CIA-Quelle in Asien die Stimmung. Viele scheinbar nicht zusammenhängende Ereignisse weisen alle darauf hin.

Lassen Sie uns mit der Situation in Ostasien beginnen, wo Indonesien diese Woche alle Banken und Pfandleihhäuser für 9 Tage geschlossen hat. Dieser Schritt, allen Goldhandel und internationalen Bankverkehr zu schließen, kam unmittelbar, nachdem der Premierminister von Malaysia Mahatir verlangt hat, den US-Dollar durch eine goldgedeckte Handelswährung zu ersetzen.

Papua-Neuguinea, Heimatland einiger der größten Goldreserven der Welt, hat gerade James Marape als Premierminister gewählt. Marape möchte wirksam…..