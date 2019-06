Neue Snowden-Leaks: Die NSA mordet gemeinsam mit Israel

Neue Explosive NSA-Dokumente aus dem Snowden-Archiv, die vor Tagen von The Intercept veröffentlicht wurden, bestätigen die sehr enge Zusammenarbeit zwischen amerikanischen und israelischen Geheimdiensten, insbesondere im Rahmen des sogenannten “globalen Krieges gegen den Terror” der seit 9/11 geführt wird. Sie zeigen, dass die NSA sogar an einer aggressiven gezielten Mordkampagne Israels im Libanon beteiligt war, insbesondere während des Libanonkrieges 2006.

Laut dem Bericht von “The Intercept” – mit dem Titel “Israel hasste das amerikanische Verbot, Geheimdienste für Attentate mit anderen zu teilen, so dass die USA neue Regeln aufstellten” – enthüllen die kürzlich ausgegrabenen NSA-Memos Versuche, eine Art Gesetzeslücke seitens der US-Geheimdienstbeamten zu finden. Dies würde einen beispiellosen Informationsaustausch im Zusammenhang mit einer äußerst kontroversen gezielten Mordkampagne Israels ermöglichen.

Foto des israelischen Luftangriffs auf den Beirut International Airport während des Libanonkriegs 2006. Die NSA-Memos zeigen die Zusammenarbeit der USA während der israelischen Operation.

Im Intercept-Bericht heißt es:

Da Israel und die libanesische Miliz die Hisbollah während ihres kurzlebigen, aber verheerenden Krieges von 2006 geschlagen haben, nutzten Israelische Militärbeamte private Kanäle, um ihre amerikanischen Amtskollegen in der Nationalen Sicherheitsagentur unter Druck zu setzen, damit sie helfen, Hisbollah-Aktivisten zu ermorden. Dies geht aus zwei streng geheimen NSA-Dokumenten hervor. Die NSA war gesetzlich an der Bereitstellung solcher Informationen gehindert, doch nachdem israelische Beamte eine Ausnahme beantragt hatten, beschlossen US-Geheimdienstbeamte einen neuen Rahmen für den Informationsaustausch.

Im Wesentlichen überzeugte die israelische SIGINT National Unit (ISNU), die als “Israels NSA” gilt, ihre US-Geheimdienstkollegen, die US-Gesetze und -Verfahren in Bezug auf den Austausch von Informationen mit verbündeten Nationen zu umgehen.

“Für die ISNU war dieses Verbot [die Weitergabe von Daten für gezielte Tötungen] nicht nur im Widerspruch zur Unterstützung Israels im Kampf gegen die Hisbollah, sondern insgesamt zur Unterstützung des US-amerikanischen globalen Krieges gegen den Terrorismus”, heißt es in der Mitteilung der NSA.

“Das Vertrauen der ISNU in die NSA war ebenso anspruchsvoll und konzentrierte sich auf zeitkritische Aufgaben, Bedrohungswarnungen, einschließlich taktischer ELINT-Informationen (Electronic Intelligence) und den Erhalt von geografischen Informationen zu Hisbollah-Elementen”, schrieb der NSA-Beamte. “Die letztgenannte Anfrage war besonders problematisch, und ich hatte einige, manchmal angespannte, nächtliche Gespräche mit der ISNU, in denen das gesetzliche Verbot der NSA, Informationen bereitzustellen, die für gezielte Tötungen verwendet werden könnten, präzisiert wurde.”

Aus einer von “The Intercept” veröffentlichten Präsentation der NSA zum Austausch israelischer Geheimdienste:

„Trotz seines umfassenden Verständnisses der US-Statuten bat [ISNU-Kommandant] BG Harari die NSA um Unterstützung, um eine Ausnahme von dieser Rechtspolitik zu erwirken. Für die ISNU war dieses Verbot nicht nur gegen die Unterstützung Israels im Kampf gegen die Hisbollah, sondern insgesamt gegen den globalen Krieg der USA gegen den Terrorismus.”

“The Intercept” kommt in seiner Analyse des durchgesickerten Memos zu dem Schluss, dass NSA-Beamte einen Weg gefunden haben, um die offiziellen US-Verbote zu umgehen, obwohl das genaue Ausmaß ihrer Hilfe bei der gezielten israelischen Attentatskampagne unbekannt bleibt.

In dem Bericht heißt es weiter, dass die NSA letztendlich einen Kompromiss mit ihrem israelischen Amtskollegen erzielt hat, indem sie mit dem Büro des Direktors des Nationalen Nachrichtendienstes (ODNI) zusammengearbeitet hat, das die US-Geheimdienstbemühungen überwacht. “Am Ende“, heißt es in dem Artikel, “wurde von ODNI ein Rahmen beschlossen, der die Parameter und Methoden dafür festlegte, was mit den Israelis geteilt werden konnte und was nicht.” Die Dokumente enthalten keine Einzelheiten zu diesem Rahmen.

Das NSA-Memo hielt die israelische Reaktion wie folgt fest: “Während all meiner Diskussionen – egal in welchem Ton oder Thema – betonte die ISNU ihren tiefen Dank für die Zusammenarbeit und Unterstützung, die sie von der NSA erhalten hatten.”

Aus einer durchgesickerten NSA-Präsentation zum Austausch von Informationen durch Israel, veröffentlicht von “The Intercept”:

Interessanterweise bezeichnete eine durchgesickerte Präsentation der NSA die ISNU als “den wertvollsten Partner der NSA”, räumte jedoch gleichzeitig “große Besorgnis” unter den Israelis ein, da sie “stark auf die Unterstützung durch die NSA angewiesen waren”.

Auf einer Folie steht “Was wollte ISNU? Alles !!!” und listet als “Probleme”, die rechtlichen Hindernisse bei den sensiblen “Geolokalisierungsdaten” und “NSA-Ressourcen” auf, die diese für die US-Regierung darstellen könnte.