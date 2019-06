Masern – Risikoabschätzung mit Überraschung

Ein Schelm, der sich dabei etwas denkt. Heute – zwei Tage nach der Ankündigung der Masern-Impfpflicht und ersten Protesten – ist die Schlagzeile in den Medien: Masern: Mann stirbt nach Infektion – wieso die Krankheit so gefährlich ist. (Focus)



Wer nicht nur die Überschrift liest sondern den ganzen Text erfährt, dass die Todesursache noch gar nicht feststeht. Und dass der Mann ganz frisch gegen Masern geimpft wurde. Die Überschrift hätte also genau so gut lauten können:

“Mann stirbt nach Impfung! – Warum Impfen so gefährlich ist”