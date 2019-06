Die Schokoladenindustrie bezahlte für Studien, die zeigen, dass Schokolade gesund ist

Sie lieben Schokolade? Und Sie glauben, dass Schokolade gesund ist? Oder haben Sie irgendwo gelesen, dass Zartbitterschokolade besonders gesund sei und Sie können es ohne schlechtes Gewissen essen? Wie würden Sie reagieren, wenn Sie wüssten, dass Konzerne diese Studien finanziert haben? Die Menschen lieben Schokolade und die Hälfte aller Schokolade weltweit essen Europäer. Jeden Tag genießen 1 Milliarde Menschen irgendeine Leckerei aus Schokolade. In Deutschland lag der Pro-Kopf-Absatz von Schokolade im Jahr 2018 bei durchschnittlich rund 8,7 Kilogramm. Es geht um viel Geld, allein in Deutschland beträgt der Umsatz im Segment Schokolade ca. 6, 6 Milliarden Euro. Besonders die dunkle Schokolade soll über viele Vorteile verfügen, aber dass zwei giftige Schwermetalle in Schokolade gefunden wurden und zwar Cadmium und Blei, das wird lieber verschwiegen. Es sollen sogar……

