Leonardo DiCaprio ist für die Nachhaltigkeit, Sigourney Weaver für den Regenwald und Cate Blanchett für Solarenergie. Wenn wir sonst keinen Grund dafür sähen, unser aller Überleben auf diesem Planeten zu sichern, tun wir Gutes, weil prominente Guttuer uns vorauseilen. Ohne Natalie Portmans Einsatz für die Berggorillas würden wir uns diese wohl als Steaks braten. Unsere Aufmerksamkeit ist durch den Medien-Dauerbeschuss ja auch so zerstreut, dass kaum eine Botschaft bei uns hängen bleibt, wenn sie nicht von einem Megastar mindestens vom Range eines Bully Herbig ausgesandt wird. Auch hier ist jedoch Vorsicht angesagt. Der Umwelt-Moralismus könnte auch ein Fall von geschicktem Selbst-Marketing sein. Und: bei so viel Güte könnte man leicht auf die Idee kommen, alles sei gut und man selbst müsse gar nichts mehr an seinem Leben ändern.