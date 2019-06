Die Globalisten haben gerade dein Todesurteil unterschrieben!

Du willst wissen, was mit den USA nicht stimmt?

Hier ist es…. – von 512 Mitgliedern des US-Kongresses haben “fast 400” von ihnen einen Brief unterschrieben, der beweist, dass sie der abscheulichste Abschaum sind, Idioten, Lügner, die niederträchtigsten Heuchler und blutrünstige Kriegshetzer. Jeder Name auf diesem Brief ist ausnahmslos der Name eines sprechenden Stück Scheiße.

Sie weisen Trump an, nicht nur (illegal) in Syrien zu bleiben, sondern auch Militäraktionen gegen die legitime syrische Regierung, aber auch gegen Iran, Libanon und Russland ESKALIEREN ZU LASSEN. Jedes Wort in diesem Brief ist eine Lüge. Und diejenigen, die es unterzeichnet haben, haben auf jeden Anspruch verzichtet, jemals wieder das Vertrauen oder den Respekt einer anständigen Person in der Welt zu haben. Was sie mit diesem Dreck verdient haben, ist die Angst und der Abscheu, und zwar der echte Hass auf alle anständigen Menschen.

In einer gerechten Welt würde jeder Unterzeichner dieser faschistischen Hetzer mit Gefängnisstrafen für Hassreden und Anstiftung zum Terrorismus konfrontiert, ganz zu schweigen von den vielen Kriegsverbrechen auf der ganzen Welt, denen sich jeder einzelne von ihnen bereits schuldig gemacht hat.

Es ist zur historischen Schande der USA und all ihrer Bürger, dass dieses Ungeziefer nicht nur noch immer frei herumläuft, sondern auch weiterhin die Regierungs- und die Hallen der Macht heimsucht. Kein US-Bürger kann irgendeinen Anspruch auf Weisheit oder Mut, persönliche Ehre oder gar grundlegenden menschlichen Anstand erheben, solange er sich der kriminellen Missregierung der Parasiten unterwirft, die dieser Brief bis zur Perfektion veranschaulicht. Dieser Abschaum wird die USA ins Grab treiben, in den Mülleimer der Geschichte. Und wenn es nicht bald seismische Veränderungen in der politischen Landschaft der USA gibt, sind das Grab und der Müllhaufen unvermeidlich und werden absolut verdient sein.

Trump selbst, wie die überparteilichen Autoren und Unterzeichner dieses Briefes, ist ein Idiot und ein Arschloch, ein völlig unqualifizierter Trottel, aber selbst er versteht die Dummheit, Sinnlosigkeit und erbärmliche Unmoral der gegenwärtigen US-Position auf und in Syrien, die diese “fast” 400-Zoll-Idioten und Arschlöcher hoffen, eskalieren und verschärfen zu können.

Diese Idioten (und die Idioten, die sie unterstützen und dafür stimmen) verstehen nicht einmal die Gefahren, die sie mit sich bringen, die Risiken, die sie für nichts eingehen. Es gibt KEINE guten oder nützlichen Dinge, die erreicht werden können, wenn US-Truppen in Syrien bleiben. Die kriminelle Besetzung Syriens durch die USA verstößt gegen das Völkerrecht, hilft genau den Kannibalen und Terroristen von ISIS und Al-Qaida, die die USA als “kämpfend” bezeichnen (während sie in der Tat und zweifelsfrei bewiesen haben, die USA, Israel und deren Quisling Lakaien zahlen, bewaffnen, schützen und kontrollieren diese Terroristen direkt. Dies behindert den Fortschritt syrischer, russischer und iranischer Truppen, die die von den USA unterstützten Terroristen tatsächlich besiegen.

In der Orwellschen Form des Lehrbuchs nennen sie die Verteidiger die Angreifer, das massenmordende israelische Regime einen „Verbündeten“, und diejenigen, die die Terroristen tatsächlich besiegt haben, werden von dem lügnerischen Abschaum, der diesen Trottel geschrieben und unterschrieben hat, als „Terroristen“ bezeichnet.

US-Bürger, Sie müssen auf diesen Abschaum achten, der über Sie herrscht und Sie ausbeutet. Und du musst mit ihnen umgehen. Sie werden Sie und Ihre Kinder in ein nukleares Inferno führen, wenn Sie sie nicht aufhalten. Der parteiübergreifende Abschaum, der diesen Brief unterzeichnet hat, sollte nie wieder eine einzige Stimme von irgendjemandem erhalten. Indem Sie nicht effektiv protestieren und die Verbrechen Ihrer Herrscher im 21. Jahrhundert verhindern, haben Sie den Wind gesät. Halte sie JETZT auf oder bereite dich darauf vor, den Sturm zu ernten. Und wenn der Sturm kommt, wie es sicherlich der Fall sein wird, wenn SIE ihn nicht aufhalten, verstehen Sie, wenn er es tut, dass Sie ihn verdienen. Steh jetzt auf, und du kannst leben. Krieche nicht weiter auf deinem Bauch unter diesem verbrecherischen mörderischen Abschaum herum und dein Schicksal ist besiegelt. Niemand außer dir kann dich retten.

Steh jetzt auf, für dein Leben, für deine Ehre, für die Zukunft deiner Kinder, für deine Menschlichkeit. Die Wahl liegt bei Ihnen und nur bei Ihnen. Die guten Menschen der Welt erwarten Ihre Reaktion. Wir hoffen, dass Sie die richtige Wahl treffen und den Mut und die Entschlossenheit haben, Ihre historische Aufgabe zu bewältigen, und wir werden Sie mit aller Kraft unterstützen, wenn Sie dies tun. Wenn Sie scheitern, werden wir zusehen, wie Sie und Ihre Nation brennen und sterben, und wir werden ohne Mitgefühl und Mitgefühl zusehen, denn es wird nur Gerechtigkeit sein, der Wirbelwind, den Sie auf sich selbst und wahrscheinlich auch auf den Rest der Menschheit herabbeschworen haben.

Und weil wir wahrscheinlich mit dir sterben werden.

TUT EURE PFLICHT, RETTET EUCH SELBST UND DIE MENSCHHEIT VOR DEM KRIEG UND DER ZERSTÖRUNG, AUF DIE EURE HERREN ANGEWIESEN SIND! DIE ZEIT ZUM HANDELN IST JETZT GEKOMMEN. STEHE JETZT AUF UND TUE, WAS DU KANNST, WAS DU TUN MUSST, ODER SPRECHE DEINE GEBETE UND MACHE DEINEN FRIEDEN UND BEREITE DICH AUF DEN STURM VOR, DER BALD KOMMEN WIRD.