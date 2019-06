EX-Geheimdienstchef Israels: “USA nicht in der Lage, Iran militärisch zu schlagen.”

Der ehemalige israelische Geheimdienstchef , Yakov Kedmi, gab kürzlich seine Sichtweise in Bezug auf die Spannungen zwischen den USA und Iran preis. Während einer Gesprächsrunde die im russischen TV-Sender Russia 1 ausgestrahlt wird, erörtert Kedmi das seiner Meinung nach aus militärischer Sicht, es unmöglich sei den Iran zu besiegen. Das Land weise ein riesiges Territorium auf, und die Amerikaner würden nicht genügend Kräfte haben um sich vor Ort zu stationieren, so Kedmi. Laut dem Ex-Geheimdienstler sei die damit verbundene Logistik ein “wahnsinniger” Aufwand, und für die Amerikaner unmöglich zu bewältigen. Demnach bestünde keine Möglichkeit gegen den Iran einen Krieg zu führen und jenen zu gewinnen, wie Kedmi schildert. Ihm zufolge wisse das Pentagon besser als jeder andere das dem so sei, und habe davor gewarnt. Zum Vergleich zieht Kedmi das Beispiel der Offensive auf Kuwait heran, und fügt hinzu das die Amerikaner damals 500 000 Soldaten benötigt hätten, um lediglich ein paar…..

Ähnliche Beiträge