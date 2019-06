Bilderberger News 2019 Teil 2

Bilderberger News 2019 Teil 1 gibt es hier…..

—Die Freunde von WeAreChangeRotterdam haben noch ein Video online gestellt, das die verschiedenen Bilderberger bei der Ankunft zeigt. Ab Minute 27.50 die Ankunft von Ueli Maurer…..klick Bild für Video



—Ein Aktueller Bericht von RT-Deutsch: Top Secret: Bilderberg-Konferenz mit “wichtigen Entscheidern”, aber ohne CDU-Vorsitzende……

OMG Can’t Believe These Bilderberg Members Talked To Us And What They Said!

OMG. Ich kann nicht glauben das ein Mitglied der Bilderberger mit uns geredet hat

—Pompeo and Kissingers Ankunft: Auch Ruptly hat ein paar gute Bilder eingefangen

—Bilderberger machen Ausflug auf dem “Bilderboot”

Zum Abschluss der 67. Bilderberg-Konferenz am Samstagabend haben die Bilderberger ein Schiff bestiegen und einen Ausflug auf dem Genfersee unternommen. Wir haben es das “Bilderboot” getauft.

Interessant dabei, der erste der an Bord ging war Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, der am Vormittag in Montreux angekommen ist. Mike Pompeo und sogar Henry Kissinger im Rollstuhl waren auch unter den Passagieren.

Das Wetter war herrlich und der See ganz ruhig. Bilder und mehr…..



—Ab Minute 0.41 Jared Kushner in Nahaufnahme unterwegs zum Bilderboot



—Hier noch ein Video das zeigt die Bilderberger auf dem Bilderboot

—Dann ging es zur Bilderburg zum gemeinsamen Essen

—Springer-Chef Matthias Döpfner bei Bilderberg: Beeinflussung wie bei Strache, doch kein Skandal? Tilman Knechtel konnte kurz mit ihm sprechen

—Video von eingeSCHENKt.tv: Bilderberg 2019 ab!? Tag 2 & 3 der Bilderbergkonferenz in Montreux

Die Bilderberger im Schweizer Land

—Von Peter König

—Vom 30. Mai bis 2. Juni 2019 findet das 67. Bilderberg Meeting in Montreux statt, wo die rund 130 geladenen Gäste – bisher bestätigt – aus 23 Ländern an einem der luxuriösesten Orte der Schweiz, dem Montreux Palace Hotel, übernachten. Etwa ein Viertel der Teilnehmer sind Frauen.

Die Bilderberg-Treffen begannen zu Beginn des Kalten Krieges, als Diskussionsclub amerikanischer und europäischer Führer, als Stärkung gegen den Kommunismus, im Klartext gegen die Sowjetunion. Die erste Veranstaltung fand 1954 im Bilderberg Hotel im niederländischen Oosterbeek statt. Seitdem fanden jährlich Treffen der Bilderberggruppe statt, an verschiedenen Orten in der westlichen Welt, die meisten davon jedoch in Nordamerika.

Es ist kein Zufall, dass sich die Bilderberger in der Schweiz treffen. Die Schweiz ist eines der bevorzugten Gastländer der Gruppe ausserhalb der USA. Die Schweiz veranstaltete ihre Treffen mindestens fünfmal vor dieser bevorstehenden Montreux-Veranstaltung (1960 – Palace Hotel, Bürgenstock; 1970 – Grand Hotel Quellenhof, Bad Ragaz, St. Gallen; 1981 – Palace Hotel, Bürgenstock; 1995 – Palace Hotel, Bürgenstock; 2011 – Suvretta House, St. Moritz).

Die Konferenzen der Bilderberger sind die geheimnisvollsten Ereignisse…….

—Bilderberg Dokumentation 2019 – Chefs von Springer, Goldman Sachs und CIA konfrontiert