Überfälle kosovarischer Sicherheitskräfte in mehrheitlich serbisch bevölkerter Region führen zu neuen Spannungen auf dem Balkan

Am 28. Mai hat die Police´s Regional Operational Support Unit (ROSU) [eine von OSZE und den Vereinten Nationen im Jahr 1999 geschaffene Polizeiorganisation] Massenrazzien in konzentriert von Serben bewohnten Ballungsgebieten im Nordwesten der abtrünnigen Region durchgeführt. Berichten nach, sollen Einheiten der ROSU, unterstützt von über 70 Fahrzeugen mehr als ein Dutzend mehrheitlich in den Kommunen vor Ort einflußreiche ethnische Serben festgenommen haben. Außerdem hat die ROSU ein russisches Mitglied der Interimsverwaltungsmission der Vereinten Nationen (VN) im Kosovo (UNMIK) festgenommen und mißhandelt haben.

Die betroffene Region wird zu 90 Prozent von Serben bewohnt, die sich weigern ….