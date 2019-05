John Cleese: London ist keine englische Stadt mehr

Foto: Twitter

Die Monty Python-Ikone John Cleese hat die Kontroverse geschürt, indem er seinen Glauben bekräftigte, dass London aufgrund der Masseneinwanderung keine englische Stadt mehr ist.

In einem Tweet zu seinen 5,6 Millionen Anhängern, sagte Cleese:

Some years ago I opined that London was not really an English city any more

Since then, virtually all my friends from abroad have confirmed my observation

So there must be some truth in it…

I note also that London was the UK city that voted most strongly to remain in the EU

