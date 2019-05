Finanzsystem: Nur noch ein Großereignis vor dem Zusammenbruch entfernt

Wie ich in meinen Artikeln Trump vs. Federal Reserve: Wer wird der Schuldige sein, wenn die Märkte zusammenbrechen? (18. März 2018) und Finanzsystem: Ablenkungsmanöver “Handelskrieg”, Huawei und die Linchpin Theory (13. Dezember 2018) vorhergesagt habe, hat sich die Auseinandersetzung zwischen China und den USA zu einem echten Krieg (bislang ohne militärischen Mittel) entwickelt, bei dem auch kein Ende in Sicht ist. Die Behauptungen vieler Analysten und Skeptiker lautete vor einem jahr, dass der Handelskrieg ganz schnell beendet werden würde und dass China sich aufgrund der Strafzölle den USA unterwerfen würde, waren schlichtweg falsch. Der Grund, warum diese Analysten so daneben lagen, liegt hauptsächlich darin begründet, dass sie den wahren Zweck hinter diesem Ereignis missverstanden haben.

Das Ziel dieses Krieges ist NICHT das US-Handelsdefizit auszugleichen oder dass es dadurch zu einem “faireren Handel” zwischen den USA und…..