Deine Gehirnströme ändern sich, wenn du TV schaust!

In einem Experiment im Jahre 1969 lies Herr Herbert Krugman Menschen während des Fernsehkonsums überwachen und fand heraus, dass in weniger als einer Minute des Fernsehens die Gehirnwellen der Person von Beta-Wellen – Gehirnwellen, die mit aktivem, logischem Denken verbunden sind – zu hauptsächlich Alpha-Wellen wechselten. Als das Subjekt aufhörte, fern zusehen und dann anfing ein Magazin zu lesen, verwandelten sich die Gehirnströme in Beta-Wellen.

Eine Sache, die dies anzeigt, ist, dass die meisten Teile des Gehirns, die für das logische Denken verantwortlich sind, sich während des Fernsehens ausschalten. Die Auswirkungen des Fernsehens auf den Gehirnzustand einer Person reichen offensichtlich nicht aus, um zu dem Schluss zu kommen, dass für alle die gleichen Folgen gelten; die in den Jahren nach Krugmans Experiment durchgeführte Forschung mit vielen anderen hat jedoch wiederholt gezeigt, dass das Fernsehen Gehirnwellen im unteren Alpha-Bereich erzeugt.

Werbetreibende wissen das seit langem und wissen, wie sie diesen passiven, suggestiven Gehirnzustand des Fernsehzuschauers nutzen können. Es besteht keine Notwendigkeit für einen Werbetreibenden, unterschwellige Botschaften zu verwenden. Das Gehirn ist bereits in einem rezeptiven Zustand, bereit, Vorschläge aufzunehmen, und das innerhalb weniger Sekunden nach dem Einschalten des Fernsehers. Alles was der Werbetreibende tun muss, ist eine Marke auf dem Bildschirm zu zeigen und dann zu versuchen, den Betrachter das Produkt mit etwas Positivem in Verbindung zu bringen.

Implikationen für Menschen mit ADHD:

Die meisten Menschen würden von der Verkürzung der Fernsehzeit profitieren; darüber hinaus hat die Forschung gezeigt, dass Menschen mit ADHS tendenziell zu viel Alpha-, Theta- und Delta-Wellenaktivität haben und daher erheblich von einer Reduzierung des Fernsehens profitieren würden. Das Fernsehen trägt sicherlich zu einer verminderten Konzentrationsfähigkeit für jeden bei, aber vor allem für diejenigen, die bereits einen Überfluss an Alphawellen haben.”

Von 1967 bis zu seiner Pensionierung 1983 war Herbert E. Krugman Leiter der unternehmensweiten Meinungsforschung bei der General Electric Company. Zuvor war er Research Vice President bei Marplan, Ted Bates Advertising und dem Industriedesignunternehmen Raymond Loewy. Dr. Krugman promovierte 1952 an der Columbia University und erhielt 1942 seinen B.S.S. von CCNY. Er ist ehemaliger Präsident der American Association for Public Opinion Research, der Division of Consumer Psychology der American Psychological Association und des Market Research Council of New York. Er war an den Fakultäten der Universitäten Yale, Princeton und Columbia tätig und war Kurator des Marketing Science Institute in Cambridge, Direktor der Advertising Research Foundation und Vorsitzender des Research Policy Committee der Association of National Advertisers.

Wie sich das Fernsehen auf dein Gehirn auswirkt