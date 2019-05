Das Rezo-Video wurde vom Ströer-Konzern hergestellt

Kurz vor der EU-Wahl gelangte ein Youtube-Video in den Blickpunkt der Öffentlichkeit, das im Folgenden einen nicht geringen Einfluss auf den Ausgang der Wahl in Deutschland hatte und insbesondere den Grünen etliche Stimmen brachte. Hauptdarsteller des Videos ist der Youtuber Rezo. Eigentümer des Rezo-Youtube-Kanals ist die auf Beeinflussungskampagnen spezialisierte Medienagentur Tube One, die wiederum zum im Wesentlichen auf Werbung spezialisierten Ströer-Konzern gehört.

Das Impressum des Rezo-Kanals enthält unter anderem folgende Angaben:

„TUBE ONE ist das Social Influencer Network der STRÖER Content Group.

Angaben gemäß § 5 TMG:……