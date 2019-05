China: USA spielen in Sachen Taiwan mit dem Feuer

Taiwanesische Soldaten üben für den Fall einer chinesischen Invasion. Bild: Youtube

China sagt, die Vereinigten Staaten „spielen mit dem Feuer“. Grund ist eine Reihe von Maßnahmen, die sie in der Taiwanstraße ergriffen haben. Washington will den Sezessionswunsch der selbstregierten Insel unterstützen.

Der Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums, Wu Qian, äußerte sich am Donnerstag in einer monatlichen Pressekonferenz dazu, dass Washington in einem vergeblichen Versuch, „Taiwan zur Kontrolle Chinas einzusetzen“, unablässig die „Taiwan-Karte“ gespielt habe.

„Das ist eine Illusion“, sagte er. „Die Reihe von Maßnahmen, die die US-Seite ergriffen hat, ist ein Spiel mit dem Feuer, beeinträchtigt ernsthaft die Entwicklung der militärischen Beziehungen zwischen China und den Vereinigten Staaten und …..

….passend dazu….

Handelskrieg: China kauft keine US-Sojabohnen mehr

Die US-Landwirte sehen sich stärkerem Druck ausgesetzt. China wird keine weiteren US-Sojabohnen kaufen, nachdem der Handelskrieg weiter eskaliert.

In China werden die Käufe von Sojabohnen aus den USA aufgrund des wachsenden Handelskrieges zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt gestoppt. Das erhöht den wirtschaftlichen Druck auf die US-amerikanischen Landwirte massiv.

China, der weltgrößte Sojabohneneinkäufer, plant nicht, Bestellungen zu stornieren, die bereits in den USA getätigt wurden, berichteten Bloomberg News am…..