Angela Merkel in Harvard für ihre Flüchtlingspolitik gefeiert! Offener Affront gegen Donald Trump!

Unverhohlen düpiert Angela Merkel US-Präsident Donald Trump!

Dafür wird sie in Harvard gefeiert!

Und für ihr „Wir schaffen das“ in der Flüchtlingskrise ausgezeichnet!

Während ihre Parteikollegin Annegret Kramp-Karrenbauer gestern beim Bilderberg-Treffen in der Schweiz weilte, hielt Bundeskanzlerin Angela Merkel an einer der renommiertesten Universitäten der Welt, der Harvard-Universität in Boston, eine Rede vor Absolventen des Jahrgangs 2019 und insgesamt 30.000 Menschen.

Rund 700 Kilometer vom Weißen Haus entfernt.

Ihre Rede, ihr Besuch wurde von der Harvard University in einem Trailer angekündigt, der an dem eines Hollywood-Blockbusters erinnert: Hier:…..