Syrien meldet Raketenangriff vonseiten Israels

Israel hat laut einer am Montag veröffentlichten Mitteilung des syrischen Staatsfernsehens auf ein Dorf in der Provinz Quneitra Raketen abgefeuert. Der Angriff soll Verletzte gefordert haben.

„Israel hat einen Raketenangriff auf das Dorf Tell al-Shaar in der Provinz Quneitra durchgeführt. Es werden Verletzte und beschädigte Militärausrüstung gemeldet“, heißt es in der Meldung des syrischen Staatssenders „Syria TV“. Mehr hier…..



….passend dazu….

..gut koordiniert Aktion? Al-Nusra wird von wem unterstützt!? Hier zur Erinnerung…



Hama: Rund 450 Al-Nusra-Terroristen greifen Stellungen der syrischen Armee an

Rund 450 Extremisten der Terrorgruppe „Hai’at Tahrir asch-Scham“* haben die Stellungen der syrischen Regierungsarmee in der Provinz Hama angegriffen. Das teilte der Leiter des russischen Versöhnungszentrums in Syrien, Generalmajor Viktor Kuptschischin, am Montag bei einem Briefing mit.