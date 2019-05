Die Chinesen drängen die USA aus Afrika heraus

Peking unterhält eine kommerzielle und militärische Präsenz in Dschibuti, was das US-Militär nervös zu machen scheint.

Dieses kleine Land beherbergt auch die einzige permanente US-Militärbasis auf dem Kontinent.

Chinas wachsende militärische Präsenz in Afrika wird in Washington beunruhigend gesehen. Pentagon-Beamte sind besorgt, dass die größte asiatische Wirtschaft die Vorteile der regionalen Verbündeten der USA nutzt.

“Sie (China) haben ihr Spiel verbessert, im Klartext, und letztendlich bieten sie Dinge an, die unsere Partner wollen, die unsere Partner brauchen”, sagte der AFRICOM-Beamte. “An manchen Stellen haben wir Bedenken, dass wir im Wettbewerb überholt werden.”

Die Kommentare beziehen sich auf die chinesische Expansion in Dschibuti, einem sehr kleinen Land an der Südgrenze des Roten Meeres, in der Nähe einer der verkehrsreichsten Handelsrouten der Welt.

Dieses afrikanische Land ist das einzige mit einer permanenten US-Militärbasis (Camp Lemonnier), in der sich das Überwachungsnetz der Vereinigten Staaten und die Antiterrormaßnahmen in Afrika befinden.

Im Jahr 2017 eröffnete die People’s Liberation Army of China ihre erste Überseebasis in Dschibuti, etwa 10 km von der nordamerikanischen Lager-Lemonnier-Basis entfernt.

Im Jahresbericht an den Kongress warnte das Pentagon davor, dass China in Dschibuti Erfolg haben könnte. Weitere chinesische Stützpunkte können geschaffen werden, um Logistikanlagen im Ausland zu errichten, die den regionalen und globalen Luftverkehr weiter ausbauen und erhalten.

Vorerst ist es die chinesische Basis in Dschibuti, die bei den US-Kommandanten besondere Besorgnis hervorgerufen hat, da sich eine gut ausgestattete Anlage in der Nähe eines kritischen Seehafens befindet, von dem Lemonniers Kontingent von 4.000 Mann stark abhängig ist.

Letztes Jahr warnte AFRICOM-Kommandant General Thomas Waldhauser den Kongress davor, dass zwei von fünf Terminals im Hafen bereits unter chinesischer Kontrolle stehen, und jetzt besteht die Befürchtung, dass China eines Tages den Zugang der USA zum Hafen unterbinden könnte.

“Es ist kein Geheimnis, dass etwa 98% der Logistikunterstützung für Dschibuti sowie Somalia und Ostafrika über diesen Hafen laufen”, bemerkte General Waldhauser. “Dieser Hafen ist eine von fünf Einheiten im gesamten Hafen von Dschibutians. Und so ist unser Zugang dort notwendig und erforderlich.”

Er sagte auch dem Ausschuss für Streitkräfte des Repräsentantenhauses, dass “wenn die Chinesen diesen Hafen übernahmen, dann könnten die Folgen erheblich sein”.

DECOLONIZATION PROCESS – The Chinese are pushing the US out of Africa