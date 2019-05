Deutschland und die Grünen und dann das! Tagesbericht für Montag, 27.05.2019

4 Stun­den und 7 Mi­nu­ten Kampfjetflüge zwischen 09:17 und 17:14 Uhr, ca. 48500 Liter Treibstoff, ca. 133860 kg CO 2 , ca. 388 kg NO x

(aktualisiert um 17:45 Uhr)

Mi­li­tä­ri­sche Flug­zeu­ge sen­den nicht im­mer ver­wert­ba­re Da­ten. Die Mes­sun­gen spie­geln da­her nur ei­nen Teil der Flü­ge wi­der.

Am Montag, 27.05.2019, sind im Saar­land und an­gren­zen­den Rhein­land-Pfalz 4 Stun­den und 7 Mi­nu­ten lang Kampf­jet­flü­ge er­fasst wor­den. In die­ser Zeit sind sum­miert über al­le Ma­schi­nen 8 Flug­stun­den und 5 Flug­mi­nut­en an­ge­fal­len, in de­nen ca. 48500 Li­ter mi­li­tä­ri­scher Treib­stoff JP8 in Lärm, ca. 133860 kg CO 2 und ca. 388 kg NO x (Stick­oxi­de) um­ge­wan­delt wur­den.

Sind meh­re­re Nut­zer zeit­wei­se gleich­zei­tig an­we­send, kön­nen die Nut­zungs­stun­den der ver­schiede­nen Nut­zer nicht ein­fach ad­diert wer­den, um die Ge­samt­nut­zungs­zeit zu er­hal­ten.

