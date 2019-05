USA: Weitere Flugzeugträger und Soldaten um gegen die “Eskalierende Kampagne des Iran” entgegenzuwirken

Nach dem sie nun mehr als 1500 Soldaten in den nahen Osten geschickt haben um gegen eine “eskalierende Kampagne des Iran” entgegen zu wirken werden nun noch mehr Kampfflugzeuge und Drohen in die nähe des Irans stationiert. Die Schuld das diese Aktionen unternommen werden, trägt natürlich der Iran der angeblich die Angriffe auf die saudischen Ölpipeline und den vier Tanker nahe der Straße von Hormuz koordiniert hatte. So ein Sprecher des US-Kriegsministeriums.

Weiter wurden am am Freitag weitere 8 Milliarden Dollar für Waffenverkäufe an Saudi-Arabien genehmigt. Um das ganze zu beschleunigen wurde das ganze auf eine selten verwendete Bestimmung amerikanischer Rüstungskontrollgesetze berufen (hier lesen wie) , um den Gesetzgeber zu umgehen und die Waffenverkäufe zu genehmigen. Auch wurde die eskalierenden Spannungen mit dem Iran als Rechtfertigung angeführt.

All dies, kombiniert mit Irans wichtigstem regionalen Verbündeten Syrien, das unter neuen Anschuldigung gestellt wurde in dem behauptet wurde das es Chemische Waffen vor einer Woche in Idlib eingesetzt hatte.

Es deutet nun alles darauf hin, dass wir auf einen großen neuen Stellvertreterkrieg im Nahen Osten zusteuern könnten.

AP fasst das alles wie folgt zusammen:

Die am Freitag angekündigten Einsätze umfassen eine Staffel von 12 Kampfflugzeugen, bemannte und unbemannte Überwachungsflugzeuge und eine Reihe von Militäringenieuren, um den Schutz der Streitkräfte zu verstärken. Darüber hinaus wurde ein Bataillon von vier Patriot-Raketenbatterien, das den Nahen Osten verlassen sollte, zum Bleiben angewiesen. Die Gesamtzahl der beteiligten Truppen beträgt etwa 1.500, davon sind etwa 600 im Patriotischen Bataillon enthalten. Keine dieser Truppen wird in den Irak oder nach Syrien gehen.

Dies deutet darauf hin, dass die Truppen auf US-Basen oder verbündeten Basen am Persischen Golf stationiert werden könnten, an Orten wie den VAE, Katar oder sogar möglicherweise Saudi-Arabien – etwas, wofür die Saudis kürzlich gesagt haben, dass sie zur Unterstützung von Anti-Iran-Operationen offen sein würden.

Der neu angekündigte Truppeneinsatz von 1.500 Soldaten erscheint jedoch minim, verglichen mit den bereits rund 70.000 US-Militärs, die derzeit in der Region präsent sind.

Der AP-Bericht fasst weiter zusammen:

Die USA verfügen über etwa 70.000 Soldaten im gesamten Nahen Osten, darunter auf einer großen Marinebasis in Bahrain und einer Luftwaffenbasis und einem Operationszentrum in Katar. Es gibt etwa 5.200 Soldaten im Irak und 2.000 in Syrien.

Präsident Trump meinte, dass die jüngste Aufrüstung symbolisch als eine Angst einflößende Taktik ist,: “Wir wollen Schutz im Nahen Osten. Wir werden eine relativ kleine Anzahl von Truppen schicken, die als Schutz dienen”, sagte Trump. “Einige sehr talentierte Leute gehen gerade in den Mittleren Osten. Und wir werden sehen, was passiert”, fügte er hinzu.

Im Kongreß hat kürzlich versucht, in Trumps möglichem Aufbau und in militärischen Maßnahmen gegen den Iran zu regieren; jedoch hat der Präsident gemischte Signale gesendet: “Im Moment glaube ich nicht, dass der Iran kämpfen will, und ich glaube sicherlich nicht, dass sie mit uns kämpfen wollen”, sagte Trump Ende dieser Woche.