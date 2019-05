die vergangene Weltfinanzkrise wurde dadurch bekämpft, dass man die nächste vorbereitet. Wer sich ein sensibles Gehör bewahrt hat, der vernimmt, wie es im Gebälk der Finanzarchitektur erneut ächzt und stöhnt:

►Too big to fail: Die großen Banken sind heute gemessen an der Bilanzsumme größer denn je. Die fünf größten Banken der USA verfügen über fast die Hälfte der Bilanzsumme des Landes. Von Ende 2006 bis Mitte 2018 schwoll die Bilanzsumme von JPMorgan um 87 Prozent an. Das heißt: Das systemische Risiko hat man nicht reduziert, sondern erhöht. Klick Bild für mehr und Quelle.