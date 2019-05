Schenke mir 5 Minuten

Diese Welt kann sich nicht verändern, wenn die Wurzel nicht verändert wird. Jeder muss bei sich selbst anfangen. Die Denkweise, fundamentale Glaubenssätze zu überdenken und neu zu bewerten. Man muss die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass man sein Leben lang belogen wurde. Ich weiß das es viele “Kritiker” geben wird, die es nicht begreifen werden, über was ich hier spreche. Die mich als “Heuchler” bezeichnen werden, weil ich ja selber noch in diesem “System” mit Geld agiere. Dieses System ist nur ein Werkzeug. Es kommt darauf an, wie wir damit umgehen. Genau hier will ich ansetzen.

Ähnliche Beiträge