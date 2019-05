Heute wählt Großbritannien die Brexit-Partei: „Es ist vorbei, Mrs May“

Foto:Von Alexandros Michailidis/shutterstock

Heute finden in Großbritannien die Wahlen zum EU-Parlament statt. Es wird von einem „historischen Moment“ gesprochen. „It´s over, Mrs May“ – „Es ist vorbei“ – so die Schlagzeile einer großen Tageszeitung. Fast stündlich wird ihr Rücktritt erwartet. Nigel Farage steuert unterdessen mit seiner Brexit-Partei in den Umfragen auf die 40 Prozent zu.

Theresa May hat ihre Tories in den Abgrund geführt. Einer neuen Umfrage zufolge liegt die Konservative Partei bei 7 Prozent und ist quasi nicht mehr existent. Nigel Farage hingegen ist auf Siegeskurs – er liegt kurz vor dem heutigen Gang zur Wahlurne bei 37 Prozent.

Am gestrigen späten Abend schmiss auch noch die May-Vertraute…..