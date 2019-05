Hunderte von “Black Vest” Migranten erobern das Pariser Flughafen-Terminal

Hunderte Migranten aus Afrika “Black Vest” Migranten erobern das Pariser Flughafen-Terminal Paris und forderten vom französischen Premierminister das Recht auf dauerhafte Aufenthaltserlaubnis oder die französische Staatsbürgerschaft.

#Update: Just in – Video of the moment these 400 African illegal immigrants stormed in the terminal of the Charles de Gaulle Airport in #Paris. #France pic.twitter.com/vPaxkpseDz

— Sotiri Dimpinoudis ❁‏ (@sotiridi) 19. Mai 2019