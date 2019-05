Riesiger Militärmarsch in Venezuela: „Wir warten mit russischen Waffen auf die Amerikaner“

© REUTERS / Miraflores Palace/Handout via REUTERS

In der andauernden Machtkrise in Venezuela demonstriert das Militär des lateinamerikanischen Landes Loyalität zum Staatschef Nicolás Maduro. Am Freitag haben Tausende Soldaten im nördlichen Bundesstaat Aragua an einem „Marsch der Treue“ teilgenommen.