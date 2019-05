Verschärfung des Waffengesetzes bald auch das Schweizer-Messer verboten?

Die Schweiz stimmt ab ob sie sich der EU unterwirft und sich langsam aber sicher Entwaffnet lässt. Das ist nur der Anfang.

Bald werden wir verhaftet oder gebüßt wenn wir ein Messer mit uns führen?

Die EU ist da schon ein paar Schritte weiter und die Politik hörigen Medien machen schon mal kräftig Werbung.

Bald verboten? Bild: Schweizer Messer, Wenger Monarch

….passend dazu…..

Das böse Messer

Im Bundesrat brüten die Bundesländer über einem Gesetzentwurf.

Weil weiterhin in hoher Zahl Messerangriffe verübt würden, was das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung beeinträchtigt, sollen nun auch Orte, an denen sich besonders viele Menschen aufhalten, zu Waffenverbotszonen erklärt werden.

Insbesondere sollen Messer mit feststehenden Klingen nur noch dann mitgeführt werden dürfen, wenn die Klinge nicht mehr als 6 Zentimeter lang ist.

Wenn das der Königswegs sein soll, das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung wieder herzustellen, dann lach‘ ich mich krank.

Erstens handelt es sich nicht um ein Gefühl, sondern…..