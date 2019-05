Juan Guaidó sucht Kontakt zum US-Militär (Archivbild) Reuters

In dem seit Monaten andauernden Machtkampf in Venezuela sucht der selbst ernannte Interimspräsident Juan Guaidó den direkten Kontakt zum US-Militär. Der Politiker hat bereits angedeutet, dass er unter Umständen eine militärische Intervention in Venezuela erwägen würde.

Wie der Oppositionelle bei einer Kundgebung am Samstag in Caracas sagte, habe er seinen Gesandten in Washington angewiesen, Verbindungen zu dem für Lateinamerika zuständigen Südkommando der US-Streitkräfte aufzunehmen. Er suche auch weiterhin das Gespräch mit den venezolanischen Streitkräften. Juan Guaidó hatte immer wieder angedeutet, dass er unter……