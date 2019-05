Israels Eurovision Flop!

Der Eurovision Song Contest soll Ende dieses Monats in Israel stattfinden.

Die israelische Regierung betrachtet das Ereignis als eine große Propaganda-Möglichkeit, mit voller Unterstützung des Staates, unterstützt durch mehr als 30 Millionen Dollar an staatlicher Finanzierung.

Es hat sogar den Aufwand zu einem “nationalen Projekt” erklärt.

Jüngste israelische Berichte deuten jedoch darauf hin, dass das Ereignis trotz all dieser Bemühungen zu einem Totalausfall führen könnte, mit negativen Folgen für die Aussichten Israels, die Weltöffentlichkeit zu seinen Gunsten zu beeinflussen.

Seitdem Israel im vergangenen Jahr den Wettbewerb gewonnen hat (unter fragwürdigen Umständen), wurde der Eurovision Tel Aviv von einer großen BDS-Bewegungskampagne ins Visier genommen. Die von Palästinensern geführte globale Basisinitiative hat massive Wellen geschlagen.

Hunderte von namhaften Kulturschaffenden auf der ganzen Welt haben zum Boykott der Veranstaltung aufgerufen, darunter 140 führende internationale Musiker, Filmemacher und andere Künstler.

Im Januar unterstützten die Indie-Rockband Wolf Alice, die Schauspielerin Maxine Peake und der legendäre Musiker Peter Gabriel die Boykottkampagne sehr öffentlich.

“Die Eurovision mag leichte Unterhaltung sein, aber sie ist nicht von Menschenrechtsüberlegungen ausgenommen”, schrieben sie in einem Brief an den Wächter und sagten, dass unter diesen Umständen jeder “Anspruch, Vielfalt und Integration zu feiern, hohl klingen muss”.

In jüngster Zeit haben palästinensische Aktivisten Hatari (den isländischen Teilnehmer des Wettbewerbs) ausdrücklich aufgefordert, sich von der Veranstaltung in Tel Aviv zurückzuziehen.

Die Band hat sich für die palästinensischen Menschenrechte eingesetzt, und es wurde einmal berichtet, dass die israelische Regierung erwägt, der Band die Einreise in das Land zu verbieten.

Es wird gemunkelt, dass die Band eine Art Erklärung auf der Bühne abgeben könnte, obwohl das jetzt angesichts der Drohungen der israelischen Regierung unwahrscheinlich erscheint.

Aber PACBI, die palästinensische Gruppe, die sich für den kulturellen und akademischen Boykott Israels einsetzte, erklärte, dass “Künstler, die darauf bestehen, die palästinensische Boykottpostenlinie zu überschreiten und Tel Aviv entgegen unseren Aufrufen zu spielen, den Schaden, den sie unserem Menschenrechtskampf zufügen, nicht ausgleichen können, indem sie ihren Komplizenschaftsakt mit einem Projekt mit Palästinensern “balancieren”.

Trotz aller Propagandaanstrengungen Israels beginnt es zu scheinen, als könnte das Ereignis ein peinlicher Misserfolg sein.

Ein aktueller Artikel in Globes (im Wesentlichen Israels Nachahmung der Financial Times) berichtete, dass ein erwarteter Tourismusboom, der durch die Eurovision angeheizt wurde, völlig ausgeblieben sei.

Neben den im Wesentlichen wieder normalisierten Hotelpreisen für die Jahreszeit sind “viele Tickets für die Aufführungen noch nicht verkauft”, berichtete die Zeitung.

Diese Aufführungen mit vielen unverkauften Tickets beinhalten “das Finale, zwei Halbfinale und die Proben für jede dieser Aufführungen”.

“Die Situation in Israel ist nicht normal”, sagte William Lee Adams, ein Eurovisionsblogger und Fan, dem Jerusalem Post.

“Ich habe noch nie eine Situation gesehen, in der es so viele unverkaufte Plätze in der Nähe der Show gibt. Tickets für die Live-Shows sind in der Regel sofort nach Veröffentlichung jeder Ticketwelle ausverkauft”, sagte er.

Könnte all dies ein Zeichen dafür sein, dass die Werbung um den Boykott der Eurovision 2019 in Tel Aviv eine konkrete wirtschaftliche Wirkung hat? Beginnt BDS zu beißen?

Es ist vielleicht zu früh, um das mit Sicherheit zu sagen. Laut dem Globes-Stück ist ein Faktor, der den langsameren als den üblichen Ticketverkauf verursacht, dass sie im Vergleich zu früheren Eurovisionsveranstaltungen in anderen Ländern höhere als die üblichen Kosten haben.

Aber es scheint wahrscheinlich, dass die ziemlich weit verbreitete und aufmerksamkeitsstarke BDS-Kampagne gegen den Eurovisionismus in Tel Aviv mindestens ein Faktor ist, der bei den Ticketverkäufern Ärger verursacht.

Sogar der Guardian-Brief dieser Woche, den Pro-Israel-Prominente gegen den Boykott (der tatsächlich von einer Frontgruppe für eine Pro-Israel-Lobbyorganisation organisiert wurde), schuf paradoxerweise Werbung für die Boykottkampagne für Menschen, die sich ihrer Existenz vielleicht nicht bewusst waren.

Wie PACBI in einem aktuellen Tweet feststellte: “Niemand will mit der Apartheid feiern”.

Darin heißt es: “Die Eurovision in der Apartheid Tel Aviv wird ein Flop für Israels mitschuldigen Tourismussektor sein.”

Israel muss die Botschaft verstehen: Sein Problem ist nicht die schlechte Öffentlichkeitsarbeit. Die Weltöffentlichkeit versteht im Großen und Ganzen ziemlich gut, dass das eigentliche Problem Israels darin besteht, wie es die indigene Bevölkerung des Landes – die Palästinenser – misshandelt.

Mehr Ablenkungen, weiße Wäsche und “nationale Projekte” werden das nicht beheben. Nur das Ende der Besatzung und der Apartheid und die Rückkehr der Flüchtlinge wird das bewirken.