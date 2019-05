Zweifel ist ihr Produkt Der Dieselstreit – ein Fall fürs Lehrbuch

Die Chronologie der Zweifel

In ganz Europa gibt es Grenzwerte für Stickoxide und Feinstaub in der Luft, die von den Regierungen einheitlich und auf der Basis einer ausführlichen Prüfung der relevanten Studien durch die Weltgesundheitsorganisation WHO festgelegt wurden. Diese Limits werden an vielen großen Straßen in großen Städten nicht eingehalten.

Die Gründe sind vielfältig: Zum Teil haben manche Autohersteller ihre Kunden einfach betrogen. Womöglich gibt es zudem eine Absprache in der Branche, eine wichtige Technik zur Abgasreinigung in ihrer möglichen Wirkung zu beschneiden. Zum Teil sind die Schadstoff-Messverfahren für die Zulassung von Autos realitätsfremd, so dass auf der Straße viel mehr…..