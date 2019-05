Trump reicht Kuba die Hand

Nachdem er vergeblich versucht hatte, Venezuela zu destabilisieren, hat Präsident Donald Trump auf Fox Business am 2. Mai Kuba eine Wirtschaftsöffnung vorgeschlagen, wenn Kuba seine Truppen aus der Bolivarischen Republik abziehen würde.

Seit fünf Monaten evoziert die Trump Verwaltung die Präsenz von 300 000 kubanischen Soldaten in Venezuela, einschließlich der 25 000 der Nachrichtendienste. Es ist dieser Druck, immer noch laut der Trump-Verwaltung, der die 90 % des venezolanischen Militärs daran hindern würde, den selbsternannten Präsident Juan Guaidó zu unterstützen.

In Wirklichkeit hat jeder, der das Land kennt, feststellen können, dass nur der ganz nahe persönliche Schutz des Präsidenten der Republik, d.h. weniger als 50 Personen, Kubanern anvertraut ist. Es hatte nie kubanische Truppen in Venezuela gegeben, so wie Havanna es oft gesagt hat. Wie immer wird die Propaganda durch Wiederholung für alle offensichtlich, bis zu einem Punkt, an dem man sich fragt, ob die Vereinigten Staaten noch in der Lage sind zu unterscheiden, was sie von der Wirklichkeit behaupten.

In den vergangenen Monaten haben die Vereinigten Staaten die Übertragung von Devisen zwischen kubanischen Emigranten und der Insel eingeschränkt. Sie haben auch das Inkrafttreten von Sanktionen gegenüber Unternehmen von Kanada und der Europäischen Union angekündigt, die schon in 1996 angenommen, aber immer aufgeschoben wurden.

Die wirtschaftliche Öffnung der USA würde gestatten, einen Verantwortlichen für das Scheitern des Putsches von Juan Guaidó zu finden, und mit Kuba wieder zurechtzukommen.