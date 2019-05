Wenn Israel-Kritik obligatorisch als Antisemitismus kriminalisiert wird

Wo momentan wieder massiv die mediale Maschinerie der Dämonisierung von Putin und Erdogan in Gang gesetzt wurde, wundert man sich über die Schweigsamkeit gegenüber Netanjahu nach den israelischen Wahlen. Diese zeigten noch einmal deutlich in erschreckender Weise, dass der „Jüdische Staat“ nicht gewillt ist, die Besatzung Palästinas aufzugeben. Die Besatzer haben sich mit zionistischem Hochmut in diesem jüdischen Apartheidstaat gut eingerichtet. Zumal sie von Seiten der so genannten „Wertegemeinschaft“ auch keinen Druck befürchten müssen, diesen illegalen Zustand zu ändern. Die jüdischen Bürger fühlen sich ethnisch überlegen – nach der ethnischen Säuberung Palästinas.

Westliches Feuer wegen eines russischen Angebots

Während Russland und Präsident Putin für eine angebliche „hybride Kriegsführung“ beschimpft wird, weil er nach der Wahl in der Ukraine einen Erlass unterzeichnete, wonach die Bürger der „Volksrepubliken“ in der Ostukraine russische Pässe ohne die üblichen Vorbedingungen erhalten sollen. Auch denke man darüber nach, ukrainischen Bürgern generell die russische….