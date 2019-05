Pentagon: Nicht bereit für einen Venezuela-Krieg

Nach dem Umsturz-Versuch in Venezuela sucht Russland laut Außenminister Sergej Lawrow Verbündete, um gemeinsam eine Militärintervention der USA in dem südamerikanischen Ölstaat abzuwenden.

„Wir mobilisieren eine Gruppe von Staaten, die ebenso wie wir die UN-Charta respektieren, um derartigen Plänen Widerstand zu leisten“, kommentierte Lawrow am Donnerstag bei seinem Besuch in Usbekistan eine mögliche US-Intervention in Venezuela. Mehr hier…..