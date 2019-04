Trump muss den Vorsitzenden der Generalstabschefs feuern, bevor er einen Krieg beginnt

Trump muss schnell handeln, um den obersten General des Landes loszuwerden. Er ist der Vorsitzende des Generalstabs, Joseph Dunford. Dieser General scheint entschlossen, die ausgefranste Beziehung zwischen den USA und Russland weiter tief in die Gefahrenzone zu treiben. Das könnte zu einem weltweit verheerenden Atomkrieg führen.

Die New York Times, die Washington Post und unzählige andere Nachrichtenagenturen haben von der Gefahr geschrien. Sie haben gerade eine AP-Story mit dem Titel “US-Russland chill stirs worry about stumbling into conflict” veröffentlicht.

Gen. Dunford

Sie veröffentlichen eine Warnung des Obersten Alliierten Kommandanten der NATO, General Curtis Scaparrotti. Er behauptet, dass “Washington und Moskau Gefahr laufen, in eine bewaffnete Konfrontation zu stolpern, die versehentlich oder falsch berechnet zu einem Atomkrieg führen könnte”.

Er hat eine Alarmglocke geläutet, die Dunford anscheinend nicht gehört hat.

Das Problem, so Scaparrotti, ist, dass es nicht die Art von Sicherheitskommunikation zwischen den beiden Ländern gibt, die unerlässlich ist. “Ich persönlich denke, dass Kommunikation ein sehr wichtiger Teil der Abschreckung ist”, sagte er und fügte hinzu, “deshalb denke ich, dass wir mehr Kommunikation mit Russland haben sollten. Es würde sicherstellen, dass wir uns verstehen und warum wir das tun, was wir tun.”

Dunford hingegen ist dagegen. Er jammert lautstark: “Es ist sehr schwierig für uns, normale Beziehungen zu einem Land zu haben, das sich in den letzten Jahren nicht normal verhalten hat”. Weil Dunford also Russlands Vorgehen gegenüber der Ukraine und Syrien nicht mag, vereitelt er die Möglichkeiten, ein Problem von weitaus größerer Tragweite und Konsequenz abzuwenden. Seine Hybris verheißt nichts Gutes für unsere Sicherheit auf dem Planeten.

Das Problem wird durch die Persönlichkeitsvolatilitäten der Präsidenten beider Länder verstärkt. Sie sind anfällig für übereilte Reaktionen. Während Trump prahlt, wie hart er gegen Russland war, sieht Putin bereit für einen Kampf aus. “Vor fünfzig Jahren lehrten mich die Straßen von Leningrad eine Regel: Wenn ein Kampf unvermeidlich ist, muss man zuerst zuschlagen”, sagte er 2015 laut Newsweek vor Journalisten.

Der bekannte russische Gelehrte Stephen F. Cohen schrieb kürzlich, dass der Kreml “offiziell seine Wahrnehmung der amerikanischen Absichten gegenüber Russland von “militärischen Gefahren” auf direkte “militärische Bedrohungen” erhöht hat“.

Kurz gesagt, der Kreml bereitet sich auf den Krieg vor, egal wie defensiv seine Absicht ist, warnt Cohen.

Es spielt keine Rolle, ob die Wahrnehmung der US-Absichten durch den Kreml korrekt ist oder nicht. Es ist, was es ist. Die Öffnung von Kommunikationskanälen scheint der einzige praktische Weg zu einem klareren gegenseitigen Verständnis zu sein, und Dunford steht dem im Weg.

Deshalb muss Dunford gehen. Er soll derzeit bis zum 1. Oktober dienen. Aber es ist Zeit für Trump, jetzt entschlossen zu handeln.