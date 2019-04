2019: Rate mal, wer wieder im Irak ist?

Es ist 2019, über 15 Jahre seit der Invasion der USA im Irak…. so natürlich ist die mit Skandal-Söldnergruppe Blackwater gespickte Gruppe wieder im Irak. Oder besser gesagt, Erik Princes neueste unter vielen Inkarnationen des berüchtigten privaten Bauunternehmens ist zurück, jetzt Frontier Services Group (FSG) mit Sitz in Hongkong.

Wer erinnert sich noch an die Invasion des Iraks durch US-Truppen, die nicht nur von Alliierten wie den Briten unterstützt wurde, sondern auch von US-Söldnertruppen? Söldner wie jene von Blackwater, die unzählige Kriegsverbrechen verübten. Sie folterten, vergewaltigten, raubten und ermordeten Unschuldige.

Nun ist die Söldnertruppe zurück, wie „Buzzfeed“ vermeldet. Trotz Verbots durch die irakischen Behörden. Allerdings (nach mehreren Umbenennungen) unter einem neuen Namen. Es handelt sich hierbei um ein Tochterunternehmen der „Privatvertragsfirma“ Frontier Services Group (FSG) von Ex-Blackwater-CEO Erik Prince. Der Name: Frontier Logistics Consultancy DMCC.

A Hong Kong-based security and logistics company founded by Erik Prince is working in the south of Iraq, according to documents obtained by BuzzFeed News https://t.co/eUJ7jB1QJT

