Bezahlen Sie jetzt, oder es ist um die Erde geschehen!

Willkommen Freunde, bei James Corbett und dem Corbett Report mit einer neuen Ausgabe von “Propaganda Watch”, und in dieser Woche werden wir einen Blick auf die jüngsten Neuigkeiten vom IPCC und besonders auf seinen Sonderbericht über das 1,5°C-Ziel werfen, der während der vergangenen Woche unter großem Tam Tam veröffentlicht worden ist.

Für die Stammleser auf meiner Homepage wird das keine Überraschung sein, weil sie wissen, daß dies das Thema meines letzten Leitartikels mit dem Titel, “Der IPCC produziert mehr heiße Luft“, vor meiner einwöchigen Pause in der vergangenen Woche war. In ihm habe ich davon geredet, daß er vorbereitet wird und sie ihm den letzten Schliff geben. Und ich sagte Euch exakt was genau hierbei zu erwarten ist, und, ja, genau was ich vorhergesagte hatte, ist passiert.

All die Propheten und Wahrsager der echten Nachrichten, allen voran CNN, berichten: “Der Planet hat nur noch bis zum Jahr 2030 Zeit, um den katastrophalen Klimawandel einzudämmen, warnen Experen“. “Experten.”

“Die Welt hat nur noch ein Jahrzehnt, um den Klimawandel unter Kontrolle zu bekommen, sagen Wissenschaftler der VN.” Wie Sie wissen kommt das natürlich von der Washington Post … Die Demokratie stirbt in der Dunkelheit oder unter 600 Millionen Dollar schweren Verträgen zwischen der CIA und Amazon, aber hey, wen interessiert das schon? Hier Video und mehr…..