Zuerst Assange, dann wir!

WikiLeaks mit seinem Co-Gründer und Sprecher Julian Assange hat wie kein anderes Nachrichtenorgan die Öffentlichkeit über die Rechtsbrüche, Kriegsverbrechen und Manipulationen des US-Establishments informiert. Nun befindet sich Assange in Haft und schwebt in Gefahr, an die USA ausgeliefert zu werden. „Leistet Widerstand!“, fordert Chris Hedges. In seinem Artikel beschreibt er die Widersprüche eines Systems, in dem die Rechtsstaatlichkeit durch Lobbyismus entkernt, der Journalismus durch Repressalien zum Schweigen gebracht und Bürger ihrer Rechte beraubt werden.