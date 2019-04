Ehemalige US-Geheimdienstler fordern den US-Präsidenten Trump auf, sich dagegen zur Wehr zu setzen

Die VIPS weisen auf Mängel im UntersuchungsberichtMuellers hin und kritisieren, dass Assange nicht befragt wurdeDer grundlegende Fehler im Mueller-Bericht ist die unbewiesene Annahme,die russische Regierung habe Trump bei der Wahl unterstützt. Die VIPS fordernTrump auf, diese Behauptung zurückzuweisen

Memorandum an den US-Präsidenten

Von den Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS, den ehemaligen Geheim-dienstlern für Vernunft) Betreff: Die Fliege in Muellers Suppe Herr Präsident, das Lied ist zwar gesungen, die Melodie klingt aber immer noch nach. Der stark redigierte”Report on the Investigation into Russian Interference in the 2016 Presidential Election”(der Untersuchungsbericht über die russische Einmischung in die US-Präsidentenwahl2016, des Sonderermittlers Robert Mueller, der an Donnerstag vorgelegt wurde, hatdie US-Bevölkerung der Wahrheit über das so genannte “Russiagate” ein kleines bisschen näher gebracht. Mehr hier……