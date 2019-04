Russland präsentiert „Nuklear-Tsunami“-U-Boot

Ein neues russisches U-Boot wird bald die Weltmeere durchfahren, welches Unterwasser-Drohnen abfeuern kann, die gewaltige Tsunami-Wellen produzieren.

Bild: Tass

Wie NBC News und der von der US-Regierung finanzierte Sender RFE/RL berichten, hat Russland kürzlich ein neues U-Boot enthüllt. Dieses kann nukleare Unterwasser-Torpedos abfeuern, die verheerende Tsunamis verursachen können. Drei von diesen Torpedos würden ausreichen, um die US-Küsten von der Ostküste über den Golf von Mexiko bis hin zur Westküste Kilometer-tief zu verwüsten.

So erklärt die Webseite „Popular Mechanics„:

„Nach Schätzungen der US-Geheimdienste wird Status-6 eine thermonukleare Bombenlast von mehreren Megatonnen tragen. Zum Vergleich: Die auf Hiroshima abgeworfene Bombe hatte 16 Kilotonnen, einige Größenordnungen kleiner. Eine 1-Megatonnen-Bombe entspricht 1.000 Kilotonnen – eine Million Tonnen TNT. Aus Berichten aus Russland geht hervor, dass die Bombe 100 Megatonnen stark sein könnte.

Status-6 soll feindliche Küstenstädte, Häfen, Werften und Marinebasen angreifen. Sobald Status-6 sein Ziel erreicht, detoniert die Bombe und verursacht durch Explosion und Hitze enorme Schäden. Eine 100-Megatonnen-Bombe würde künstliche Tsunamis erzeugen, die die Zerstörung weit hinter die Küsten trügen.

Ab 2020 ist das U-Boot in Dienst

Der russische Präsident Wladimir Putin beaufsichtigte am Dienstag den Start des Sonder-Atom-U-Bootes Belgorod 09852 auf der Sevmash-Werft in Nordrussland. Dies teilte die russische staatliche Nachrichtenagentur TASS mit. Bemerkenswert ist, dass das U-Boot noch nicht in Betrieb ist. Die Bauarbeiten werden laut TASS bald abgeschlossen. Der Hersteller will im Jahr 2020 mit Seeversuchen beginnen. Das U-Boot soll dann Ende des Jahres an die russische Marine geliefert werden.

Eine russische Quelle aus der Rüstungsindustrie teilte TASS mit, dass das U-Boot Belgorod bis zu sechs strategische Unterwasserdrohnen transportieren wird, die unter Wasser bis zu 54 Knoten (62 Meilen pro Stunde) fahren können und „alle akustischen Ortungsgeräte und anderen Fallen vermeiden“, so Popular Mechanics.

Die Poseidon-Drohne

Die später unter dem Namen Poseidon bekannt gewordene Unterwasserdrohne wurde am 1. März 2018 vom russischen Präsidenten Wladimir Putin in seiner Ansprache zur Lage der Nation an die Bundesversammlung vorgestellt. Der russische Staatschef sagte, Russland habe bereits Drohnen entwickelt, die sich in sehr großen Tiefen und auf interkontinentaler Entfernung mit einer Geschwindigkeit bewegen können. Sie können die Geschwindigkeit von U-Booten, den fortschrittlichsten Torpedos und allen Arten von Oberflächenschiffen übersteigen. Der russische Präsident teilte mit, dass diese Drohnen mit konventioneller oder nuklearer Munition bewaffnet werden können. Dadurch können sie eine Vielzahl von Zielen treffen. Die Poseidon-Drohne verfügt über eine unbegrenzte Reichweite und eine Einsatztiefe von über 1000 Metern.

Popular Mechanics weist auch darauf hin, dass die Poseidon-Drohnen mit einer „Salzbombe“ (auch „Kobaltbombe“ genannt) bewaffnet werden könnten. Diese „salzen“ die Erde mit dem gefährlichen Isotop Kobalt-60. Dadurch wird die betroffene Region für Jahrzehnte unbewohnbar.

Im Januar berichtete TASS, die russische Marine plane, über 30 Poseidon-Drohnen zu beschaffen, die auf mindestens vier U-Booten stationiert sind.