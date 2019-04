Mikroplastik verbreitet sich auch über die Luft

In einer abgelegenen Bergregion in den französischen Pyrenäen haben Forscher eine überraschend hohe Mikroplastik-Konzentration nachweisen können. Offenbar werden die kleinen Kunststoffpartikel auch über große Entfernungen mit der Luft transportiert.

© MikroplastikDantorwikipedia.org

Erst letzte Woche haben italienische Forscher berichtet, dass sie an den erschlossenen und bei Touristen beliebten Gletschern so viel Mikroplastik nachweisen konnten, wie es bisher nur von Stränden oder dem Meeresboden bekannt ist. Die Forscher haben anhand einer genauen Analyse herausgefunden, dass sich in diesen Gletschergebieten alle möglichen Arten von Kunststoffen befinden, wie etwa Polyamid, Polypropylen, Polyester oder Polyethylen. Die Forscher vermuteten als Ursprung vor allem die Abfälle von Bergsteigern.

Überraschenderweise fanden nun Steve und Deonie Allen und ihre Kollegen ganz ähnliche Konzentrationen von Mikroplastik in den abgelegenen Regionen der…..